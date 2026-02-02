Palazzo Leon d’Oro Puccini e Fabrizi 158 | le nuove costruzioni in centro riaccendono il mercato immobiliare cittadino FOTO

Le nuove costruzioni in centro, come Palazzo Leon d’Oro e le residenze di Puccini e Fabrizi 158, stanno facendo ripartire il mercato immobiliare cittadino. In queste zone, tra Borgomarino e i Colli, si vedono molte operazioni di vendita e affitti. Le strade di via Di Girolamo, via Arapietra, piazza Duca d’Aosta, via Gramsci e la vecchia stazione cambiano volto e attirano nuovi acquirenti. La ripresa si nota soprattutto negli ultimi mesi, con tanti immobili che trovano presto un nuovo proprietario

Borgomarino, la stazione vecchia, piazza Duca d'Aosta, via Gramsci e via Fabrizi in centro. Via Di Girolamo ai Colli e via Arapietra alle spalle della stazione. Via Montanara più a nord. La Pescara del mattone cambia pelle e guarda al futuro con nuove realizzazioni in arrivo nelle suddette zone della città, sulla scia di eleganti interventi già realizzati sulla riviera, ultimo il pregiato edificio realizzato dalla Eco Domus Srl di Lorenzo Spatocco, con progetto della EnergyLab3, sulle ceneri dell'hotel Carlton. Una sfida imprenditoriale impegnativa e non priva di rischi, considerato il blocco del decreto sviluppo per mano della giustizia amministrativa (le sue generose premialità sono oggi un ricordo) e considerati pure i rigidissimi paletti imposti dal Psda, piano stralcio difesa alluvioni rivisto dall'autorità di bacino che, con un colpo di spugna, ha cancellato ampie e preziose aree edificabili, dando così un duro colpo ai proprietari ovvero all'edilizia, da Porta Nuova fino alle zone sulla sponda nord del fiume.

