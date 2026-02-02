Nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riaccendono il mistero sui figli segreti di Jeffrey Epstein. Le email di Sarah Ferguson, pubblicate in queste ore, riaprono vecchie domande sulla reale eredità del finanziere e sui suoi legami con la famiglia reale britannica. La vicenda torna di nuovo sotto i riflettori, alimentando sospetti e curiosità.

Nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riaccendono interrogativi mai chiariti sull’eredità di Jeffrey Epstein e sui suoi rapporti con la famiglia reale britannica. Al centro c’è un’email datata 21 settembre 2011, attribuita a Sarah Ferguson, ex duchessa di York, nella quale si fa riferimento alla presunta nascita di un figlio del finanziere, già condannato per reati sessuali all’epoca dei fatti. Nel messaggio, firmato semplicemente “Sarah”, Ferguson scrive: “Non so se sei ancora su questo BBM, ma ho saputo dal Duca che hai avuto un figlio maschio (“baby boy”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche se non ti sei più fatto sentire, io sono ancora qui con affetto. Congratulazioni per il tuo bambino”: le email di Sarah Ferguson riaccendono il mistero sui figli segreti di Epstein

Una nuova email di Sarah Ferguson riaccende le ipotesi sul presunto figlio segreto di Jeffrey Epstein.

