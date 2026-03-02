Alessandro Cattelan la beffa dell' eterno predestinato Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto

Alessandro Cattelan ha dichiarato di aver sempre desiderato condurre Sanremo, ma di non aver mai agito per realizzare questo obiettivo. Recentemente, si è diffusa la notizia che per la conduzione del festival la Rai ha scelto un altro presentatore, considerato il suo opposto. Cattelan ha commentato la propria aspirazione senza aver intrapreso azioni concrete per ottenerla.

"Il sogno c'è, ma non ho fatto nulla perché si avverasse". Parlava così Alessandro Cattelan a proposito di Sanremo. "Resto me stesso, col mio giro di amici, il mio modo di lavorare, il mio stile. Se grazie a tutto questo, o malgrado tutto questo, riuscirò a condurlo, bene. Sennò sarò felice lo.