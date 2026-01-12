Xabi Alonso lascia il Real Madrid | clamorosa notizia sui blancos! Al suo posto scelto Arbeloa

Xabi Alonso ha annunciato la sua partenza dal Real Madrid, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Al suo posto, la società ha scelto Álvaro Arbeloa come nuovo elemento della rosa. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante per il club, che si prepara a nuove sfide e strategie future. Ecco le ultime novità riguardanti la cessione e le prospettive per il futuro dei blancos.

Xabi Alonso saluta il Real Madrid: scossa improvvisa in casa blancos, evoluzioni in corso. Le ultimissime notizie La notizia dell'addio immediato di Xabi Alonso al Real Madrid ha scosso l'ambiente blanco e il panorama calcistico internazionale. La decisione, comunicata con effetto immediato, segna una svolta improvvisa nel rapporto tra l'ex centrocampista spagnolo e il club. Questo progetto può portare al crollo o al dominio dell'Europa: le trappole tattiche che attendono Xabi Alonso nel 2026; Caos in Real-Atletico, Simeone contro Vinicius: Perez ti caccerà. La furia di Xabi Alonso; Vinicius, offerta choc del Chelsea: le tensioni con Xabi Alonso e l'esplosione di Gonzalo Garcia fanno vacillare il Real. Ufficiale: Xabi Alonso e il Real Madrid si separano. Al suo posto c'è Arbeloa - La decisone è arrivata dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro il Barcellona.

Calcio, Real Madrid esonera Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatore - facebook.com facebook

Il Barcellona gioca un calcio meraviglioso ed alza il trofeo! Xabi Alonso finisce sulla graticola per una serie di errori abbastanza gravi #Calcio #SupercoppaSpagnola #Barcellona x.com

