Il 2010 è stato un anno segnato da eventi significativi in diversi ambiti. Un episodio noto riguarda Max Gallo, che contribuì a farci riflettere sulla politica attraverso il suo intervento sul sito Napolista. Nel frattempo, in ambito naturale, una grande eruzione vulcanica in Islanda causò la sospensione dei voli aerei, mentre in altre zone si sono verificati crolli di edifici e terremoti.

Che bell’anno l’anno 2010. Vulcani che esplodevano in Islanda, palazzine che crollavano ad Afragola, boss latitanti e boss catturati (‘o ninno), un treno della Circum deraglia a Gianturco, la città dei rifiuti, finiva l’era Bassolino alla Regione (ciao, bell’Antonio) e il Napoli navigava alto (settimo posto). Un giovedì sera, dal San Paolo, la notizia magnifica. La squadra di Mazzarri l’orologiaio (faceva sempre segno all’arbitro di recuperare toccando l’orologio sul polso sinistro) con campioni, Hamsik, Quagliarella, Lavezzi, belle gioie, Zuniga, Grava, Christian Maggio, e magnifici combattenti, Paolo Cannavaro e Gargano, quella squadra azzurra le suonava alla Juventus di Chiellini, Camoranesi, Marchisio, Del Piero, Amauri e di Alexander Menninger, diafano portiere austriaco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che anno il 2010, Max Gallo ci fece invecchiare di colpo col Napolista

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