Invecchiare non mi spaventa quando non ci amiamo abbastanza ci trasformiamo davvero in mostri | così Demi Moore a Che tempo che fa

Demi Moore, nota attrice degli anni Novanta, è arrivata a Milano in occasione della Fashion Week e è stata ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Durante l’intervista, ha parlato di invecchiare senza paura e ha condiviso un commento sui suoi figli, che la considerano un’aliena. Moore, famosa per film come Ghost e Striptease, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita personale e professionale.

" I miei figli dicono che l'aliena sono io ". Demi Moore, sex symbol anni novanta, interprete di celebri pop corn movie come Ghost, Soldato Jane, Striptease, è giunta a Milano per la Fashion week e ha fatto una capatina da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Sarà per la scarsa dimestichezza con la materia cinema o per una serata non proprio ispirata, ma l'ospitata della star di Hollywood sul Nove è stata piuttosto moscia. La 63enne, larga giacca grigia su pantalone nero, è entrata in studio con in braccio il suo chihuahua Pilaf che ha poi tenuto sulle gambe accucciato per mezz'ora. Demi Moore e gli alieni. Fazio ha iniziato richiamando la città di origine della Moore, Roswell, dove nel 1947 precipitò un oggetto non identificato su un ranch e il luogo divenne simbolo di ogni possibile presenza aliena sulla Terra.