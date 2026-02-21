Chanel Totti tra i protagonisti di Pechino Express 2026 | i primi spoiler

Per anni, prima ancora della sua stessa nascita, tutti hanno parlato di lei in ogni modo possibile e un po’ a tutti sembra di conoscerla da sempre. Stiamo parlando di Chanel Totti, celeberrima figlia del “capitano” Francesco Totti e di Ilary Blasi. Se i genitori sono stati una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, lei non ha mai fatto sentire la sua voce. Ora però è pronta a mettersi in gioco nel modo più imprevedibile: partecipando alla nuova edizione di Pechino Express in partenza a marzo su Sky e NOW. Il debutto in tv di Chanel Totti parte da Pechino Express. C’è chi avrebbe pensato di vederla in un reality – magari condotto proprio da sua madre Ilary Blasi – e chi invece in un talent show, ma Chanel Totti spiazza tutti e per il debutto in tv sceglie il programma più dinamico e adrenalinico.🔗 Leggi su Dilei.it

Argomenti discussi: Chanel Totti debutta in tv a Pechino Express: Non era nei miei piani. La separazione dei miei? Non è stato facile ma ho sostenuto entrambi; Al via Pechino Express, tra i partecipanti anche Chanel Totti: quando inizia e il regolamento del programma; Chanel Totti fa scintille a Pechino Express, fioccano proposte per la figlia di Francesco e Ilary; Totti punta a ridurre l'assegno mensile da 12.500€ per i figli con Ilary Blasi.

