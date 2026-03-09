Pechino Express 2026 | tra i concorrenti Chanel Totti e Fiona May Scopri gli altri

Pechino Express 2026 si prepara a tornare in televisione con una nuova edizione che vede tra i concorrenti Chanel Totti e Fiona May. La trasmissione, nota per le sue sfide in diverse nazioni, coinvolge un cast vario e dinamico. Il conduttore, Costantino Della, guida anche quest’anno il programma, che promette di tenere alta l’attenzione degli spettatori. Altri partecipanti sono ancora da annunciare.

Dopo il grande successo dell'edizione 2025, Pechino Express è pronto a ripartire con la tredicesima edizione, al via in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW da giovedì 12 marzo. Il nuovo itinerario si preannuncia come uno dei più ambiziosi di sempre: un percorso di oltre 5.450 chilometri che attraverserà il cuore dell'Asia, partendo dai templi mistici dell'Indonesia (tra Bali e Java) e dai misteri millenari della Cina, per poi correre verso est fino al Sol Levante, con il traguardo finale fissato nella storica Kyoto, in Giappone. Le dieci coppie di concorrenti dovranno affrontare una sfida che promette di essere davvero "estrema", contando solo sulla propria resistenza e sul consueto budget di un euro al giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

