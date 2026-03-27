Nel fine settimana, diverse sigle e gruppi di sinistra si organizzano con scioperi, manifestazioni e concerti tra proteste contro la guerra e il governo. La Cgil, insieme ad Avs, Pro Pal e gruppi anarchici, si preparano a partecipare alle iniziative in diverse città. L’appoggio al referendum contro il governo ha rafforzato l’unità tra le sigle, che promuovono una serie di eventi pubblici.

L’ammucchiata rossa passa all’incasso dopo l’appoggio al No. Oggi sciopero, poi concertone e corteo contro guerra e governo.. Il questore si oppone all’evento di domenica per Mercogliano e Ardizzone, morti mentre preparavano un ordigno. Disordini in vista.. Lo speciale contiene due articoli. Neanche il tempo di assistere alla resa dei conti post referendaria nel governo e la sinistra extraparlamentare, che ha avuto un ruolo vitale nella riuscita della campagna per il No alla riforma della giustizia, passa all’incasso. Con una doppia mossa: sciopero (guarda caso ancora di venerdì) e una due giorni di concerti e manifestazioni per le strade di Roma sotto l’insegna del movimento pacifista «No Kings». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cgil, Avs, pro Pal e anarchici preparano un weekend caldo

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