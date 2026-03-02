Tra Iran e Usa la sinistra ha perso la bussola Tutti in presidio | Potere al Popolo anarchici e pro-Pal FdI | vergogna

In diverse città, gruppi come Potere al Popolo, anarchici e sostenitori della Palestina si sono riuniti in presidio per manifestare contro le posizioni degli Stati Uniti e dell’Iran. Nel frattempo, il partito di centrodestra ha commentato con durezza l’evento, definendolo una vergogna. La scena si è svolta sotto gli occhi di chi assisteva a un susseguirsi di manifestazioni e prese di posizione pubbliche.

Non c’è limite al peggio, soprattutto quando si parla di quella sinistra radicale che, pur di dar contro all’Occidente, finisce per trasformarsi nella claque dei regimi più oscurantisti. Le piazze italiane – con epicentro del raduno contestatario in Via Veneto, nei pressi e sotto l’ambasciata Usa a Roma – tornano a essere teatro di un vecchio e polveroso ideologismo anti-americano: una mobilitazione che, sotto le insegne del pacifismo di facciata, sceglie di schierarsi apertamente dalla parte sbagliata della strada e della storia. Tra Iran e Usa la sinistra ha perso la bussola (e il senso dell’orientamento). Proprio così. E non a caso, l’appuntamento è fissato davanti all’Ambasciata degli Stati Uniti della capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

