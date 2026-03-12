A Parma assessori Pd indagati per il blocco dei binari pro-Pal Ma per dem e Avs è tutta colpa della destra che reprime il dissenso

A Parma, due assessori del Partito Democratico sono stati indagati per aver bloccato i binari in occasione di una manifestazione pro-Pal. Francesco De Vanna, assessore alla Sicurezza, e Caterina Bonetti, responsabile dei Servizi educativi, sono coinvolti nel procedimento. La loro azione ha generato reazioni da parte dei rappresentanti del partito, che attribuiscono la responsabilità alla destra per aver represso il dissenso.

Uno, Francesco De Vanna, è assessore comunale alla Sicurezza; l’altra, Caterina Bonetti, ai Servizi educativi. Entrambi sono del Pd e sono indagati dalla Procura di Parma nell’ambito dell’inchiesta per la manifestazione pro-Pal del primo ottobre a sostegno della Global Sumud Flotilla, che terminò con l’occupazione dei binari. I reati contestati sono interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario e stradale. Con i due assessori dem sono indagate anche le consigliere dem Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo, insieme ad altri 17. Il caso ha scatenato una comprensibile sollevazione da parte dell’opposizione di centrodestra, anche alla luce delle deleghe dei due assessori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

