Cerignola si prepara alla grande ' Passio Christi' | la rievocazione coinvolgerà oltre 200 figuranti

Cerignola si prepara alla manifestazione religiosa e culturale denominata 'Passio Christi', che coinvolgerà più di 200 figuranti. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e attirerà numerosi partecipanti e spettatori. La rievocazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel programma annuale della città, che si svolge in un contesto di tradizione e fede.

L’evento sarà trasmesso in televisione in occasione del Venerdì Santo, il 3 aprile, sui canali Padre Pio TV e Tele Dehon Cerignola si appresta a vivere uno degli appuntamenti più intensi e suggestivi del calendario religioso e culturale cittadino. Domenica 29 marzo, a partire dalle ore 19:00, andrà in scena la Passio Christi, una rievocazione coinvolgente e partecipata che vedrà la presenza di oltre 200 figuranti. Fondamentale il ruolo dell’amministrazione comunale, che ha scelto di sostenere concretamente l’organizzazione dell’evento, sia attraverso un contributo economico sia mettendo a disposizione l’intera macchina amministrativa. Promotore dell’iniziativa è don Ignazio Pedone, parroco della chiesa B. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Con oltre 150 figuranti, il patrocinio del Comune di Bisceglie e la partecipazione speciale degli ospiti di Universo Salute Opera Don Uva, la Passio Christi è un esempio unico di inclusione e identità. (In caso di pioggia: recupero domenica 29/03) Foto - Sal x.com

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