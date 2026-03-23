Frosinone Passio Christi

Dopo il grande successo di pubblico delle edizioni precedenti, sabato 28 marzo tornerà la Passio Christi di Frosinone, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della tradizione cittadina.L’evento è organizzato dalla Pro Loco Città di Frosinone APS in co-progettazione con il Comune di Frosinone, con gli assessorati al centro storico e alla cultura, e in collaborazione con l’Unità pastorale del centro storico.La manifestazione si terrà sabato 28 marzo, a partire dalle ore 20.30 con inizio da piazza Norberto Turriziani, dove saranno allestiti l’Ultima Cena e l’Orto degli Ulivi; a piazzale Vittorio Veneto si svolgeranno il processo davanti al Sinedrio e l’impiccagione di Giuda; piazza Santa Maria ospiterà il processo davanti a Pilato, mentre in piazza Valchera sarà rappresentata la Crocifissione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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