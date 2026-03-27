Cerignola dice ' addio' alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile | Una vita per gli altri

Cerignola ha commemorato tre giorni fa la dottoressa Angela Danile, figura di riferimento nella città. La sua morte ha portato alla fine di una presenza lunga decenni, caratterizzata da impegno professionale e dedizione all’assistenza umana. La dottoressa Danile è stata riconosciuta come una figura storica locale, nota per aver sempre unito competenza e attenzione verso i pazienti.

Cerignola ha detto addio, tre giorni fa, alla dottoressa Angela Danile. Con la sua scomparsa, viene meno una figura storica per la città, che per decenni ha saputo coniugare professionalità, umanità e una fede vissuta nel segno del servizio. Nata a Cerignola nel 1938 da Luigi Danile, farmacista siciliano, e da Geltrude Santoro, insegnante, Angela Maria Rosaria si laureò in Lingue e Letterature alla Sapienza di Roma, dove nel 1962 sposò Elio Migliorati, originario del reatino. Furono l’amore per la sua città natale e il senso del dovere verso i genitori a riportarla a Cerignola: per subentrare nella gestione della storica Farmacia Danile, già Farmacia del Popolo, lasciò la cattedra di tedesco in un liceo romano e si laureò in Farmacia a Bari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Cerignola dice 'addio' alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile: "Una vita per gli altri" Articoli correlati Leggi anche: Calcinate, addio al dottor Finazzi: «Una vita ad aiutare gli altri» Leggi anche: Addio a Severino Proserpio, da Como al Senegal una vita spesa per gli altri