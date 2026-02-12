A Parma, le piccole e medie imprese italiane lanciano l’allarme. La mancanza di lavoratori qualificati mette a rischio molte aziende, che temono di non riuscire a restare competitive. Se la situazione non cambia, alcune potrebbero addirittura chiudere i battenti. La carenza di personale è il problema principale di questo inizio 2026, dicono gli imprenditori.

Parma – “In questo inizio di 2026 la preoccupazione più grande delle Pmi italiane è la carenza di personale qualificato a tutti i livelli”. La pensa così il 43,2% dei piccoli e medi imprenditori. L’escalation delle guerre preoccupa sempre meno anche perché la pace raggiunta in Medio Oriente “se reggerà, è una buona notizia per tutte le economie del pianeta e dona stabilità” (48,4%) e i dazi di Trump non impattano così tanto come si pensava sul fatturato. Una grossa mano agli imprenditori la darebbe la detassazione degli aumenti relativi agli stipendi che alimenterebbe l’appeal delle aziende avvicinando i giovani ed allontanando il rischio di una possibile chiusura (64,3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lavoro, ricerca e carenza di personale, l’allarme delle Pmi: “Se non troviamo addetti rischiamo la chiusura”

Approfondimenti su Lavoro Ricerca

La sanità pubblica romagnola affronta una crescente difficoltà a causa di una carenza cronica di personale.

La Cisl Fp Abruzzo Molise segnala criticità nella Asl Lanciano - Vasto - Chieti, dovute a carenze di personale e tagli al facchinaggio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lavoro Ricerca

Argomenti discussi: Sardegna. PS, gettonisti in scadenza, Regione al lavoro per colmare carenza; Università, capitale umano e lavoro in Italia; Milano-Cortina da 38mila posti di lavoro; Lavoro, con l'IA entro il 2030 cambierà il 39% delle competenze.

Giovani e lavoro, online la ricerca: l'equilibrio tra vita lavorativa e personale è un valore prioritarioIl campione di riferimento è costituito da 2507 giovani, di cui il 41.8% frequentanti le secondarie di 2° grado, il 37.9% studenti universitari, il 18.5% lavoratori e l'1.8% in condizioni di inattivit ... ilpiacenza.it

Carenza medici. La proposta di Zaia (Veneto): Farli restare a lavoro su base volontaria fino a 75 anniIl presidente della Regione: Sono quasi 3mila i medici con meno di 75 anni che potenzialmente potrebbero essere impiegati in Veneto. Il problema va risolto a monte, ma una via è quella di creare i ... quotidianosanita.it

Giovani e lavoro a Piacenza, online la ricerca: "Dati fondamentali per il quadro strategico del Comune" - facebook.com facebook

Una ricerca sulle percezioni riguardo alle cooperative di lavoro tra i giovani italiani, a cura del Prof. @GabrielBurdin @DepsUSiena (con @FabLand83) sarà presentata questa settimana in un workshop organizzato da CISC @LegacoopEmiliaO @gen_legaco x.com