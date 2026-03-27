Centrosinistra i riformisti chiedono un assessore regionale alla sanità a tempo pieno

Nel dibattito politico dell’Umbria, i rappresentanti del centrosinistra rinnovano la richiesta di assegnare un assessore regionale alla sanità a tempo pieno. La proposta mira a rafforzare l’ente e migliorare la gestione del settore, evidenziando la necessità di competenze dedicate. La questione è stata rilanciata dal vicepresidente di un partito di area riformista, che ha aperto nuovamente il confronto sulla figura e le funzioni di questa figura istituzionale.

Una richiesta politica per velocizzare i tempi per l'attuazione del nuovo piano sanitario che è in via di definizione e manca da 15 anni in Umbria La sanità dell’Umbria ha bisogno di un assessore dedicato esclusivamente ad essa. E anche l’assessorato ha bisogno di essere rafforzato, ma con reali competenze: la richiesta politica arriva dal vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista, Nicola Preiti, che ha voluto riaprire la discussione politica sul tavolo del Patto per l'Umbria che riunisce le forze di maggioranza di centrosinistra, sinistra e civici. Preiti ha precisato che nella prima fase della legislatura regionale è stato... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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