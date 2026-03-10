Via Cattaneo il centro di raccolta chiuso il 31 marzo per lavori di manutenzione

Martedì 31 marzo il centro di raccolta di Livorno Sud, situato in via Carlo Cattaneo, resterà temporaneamente chiuso al pubblico. Aamps ha comunicato che questa chiusura è necessaria per eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che non possono essere rinviati. La riapertura è prevista dopo la conclusione degli interventi, senza indicazioni precise sui tempi.

Aamps fa sapere che martedì 31 marzo il centro di raccolta Livorno Sud di via Carlo Cattaneo resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non rinviabili.La decisione si è resa necessaria a seguito di controlli tecnici effettuati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Centro rifiuti di via XXIV Maggio chiuso, partono i lavori di manutenzioneIl prossimo 2 febbraio avranno inizio i lavori di manutenzione straordinari della pavimentazione nel Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio a Piacenza. Autostrada A14, lavori di manutenzione: chiuso per una notte il casello di Rimini SudSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di lunedì 9 alle 5 di martedì 10... Altri aggiornamenti su Via Cattaneo Discussioni sull' argomento 17^ Maratonina Città di Lecco: attenzione alla viabilità; Colleghi e vicini sotto choc: Colpiti e addolorati; AVVISO DI SCIOPERO – LUNEDI’ 9 MARZO 2026; Viterbo News 24 - Foto. Sedicenne ferito con due coltellate al petto in via Cattaneo a Vicenza: è in prognosi riservata VIDEOVICENZA - Due coltellate in via Cattaneo e ora un ragazzo di 16 anni è ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'ospedale San Bortolo, sotto stretta osservazione medica: il ragazzo di origini ... ilgazzettino.it Le "nonne" di via Cattaneo che puliscono il marciapiede davanti all'Infanzia dai vetri delle birre rotte Di fronte alla struttura della Lombardo Radice, leggasi scuola dell'Infanzia, c'è un marciapiede che non si sa per quali ragioni sembra essere stato preso di mir - facebook.com facebook