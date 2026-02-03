Un drone vola sopra il carcere portava cellulari per i detenuti Fermato un uomo

Un drone ha sorvolato la Casa di Reclusione di San Gimignano, portando probabilmente dei cellulari ai detenuti. La polizia lo ha intercettato e ha fermato un uomo che era a bordo di un’auto vicina. Gli agenti stanno verificando se ci siano altri coinvolti e cosa esattamente trasportasse il drone. La scena si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri e ha attirato l’attenzione di alcuni passanti.

San Gimignano (Siena), 3 febbraio 2026 – Un drone sorvola a bassa quota la Casa di Reclusione di San Gimignano. La polizia penitenziaria lancia l’allarme e i carabinieri intervengono fermando un uomo di 49 anni, originario della provincia di Salerno. E’ quanto successo nella tarda serata di ieri, lunedì 2 febbraio, a San Gimignano, in provincia di Siena. L’intervento dei carabinieri. L’intervento rientra nell’attività di controllo del territorio e di vigilanza degli obiettivi sensibili svolta dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi. A seguito dell’allarme lanciato dagli agenti penitenziari, sono intervenuti i militari della stazione di San Gimignano, coadiuvati dal nucleo operativo e radiomobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un drone vola sopra il carcere, portava cellulari per i detenuti. Fermato un uomo Approfondimenti su San Gimignano Casa di Reclusione Intercettato e sequestrato un drone che portava cellulari nel carcere di via Burla Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale Un drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Gimignano Casa di Reclusione Argomenti discussi: Frana a Isola Farnese, il drone in volo sopra al borgo isolato; A1 Antigravity la recensione del drone che fa dire WOW; Nisceni, in volo sopra la strada distrutta dalla frana: le immagini dal drone; Case sventrate a Niscemi dopo un'enorme frana: le immagini dal drone. Un drone vola sopra il carcere, portava cellulari per i detenuti. Fermato un uomoLa polizia penitenziaria ha lanciato l’allarme per l’avvistamento di un drone sopra la Casa di Reclusione di San Gimignano. I carabinieri hanno intercettato un 49enne nei pressi del carcere con un kit ... lanazione.it Fa volare un drone sopra i tetti per spiare la fidanzata: botte e minacce alle ex compagne, 2 arresti in 24 oreUn drone che vola sopra i tetti per spiare l’ex fidanzata e un uomo che, ogni sera, si apposta fuori dalla metro San Siro per aggredire la ex moglie. Due casi diversi, un’unica ossessione: il ... leggo.it Fermato (a fatica) in un bar di paese Succede in un Comune bresciano - facebook.com facebook Firmato contratto per un sistema anti-drone per l'esercito polacco x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.