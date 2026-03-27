Cefalù altro caso di famiglia nel bosco | bimbi di 7 e 11 anni trovati nella comunità di un santone no scuola né vaccini

Due bambini di 7 e 11 anni sono stati trovati all’interno di una comunità situata in un casolare abbandonato nel bosco di Gibilmanna, nella zona di Cefalù. I minori vivevano con adulti appartenenti a un gruppo che non frequentava la scuola e non aveva sottoposto i figli a vaccinazioni. La scoperta è avvenuta durante controlli delle forze dell’ordine nella zona.

Due minori di 7 e 11 anni sono stati ritrovati all'interno di una comunità di adulti che vive in un casolare abbandonato nel bosco di Gibilmanna (Cefalù). I minori sono stati separati dalle madri e affidati alle cure di un parente. Per le condizioni di vita precarie, la mancata scolarizzazione, l'as. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cefalù, altro caso di "famiglia nel bosco": bimbi di 7 e 11 anni trovati nella comunità di un santone, "no scuola né vaccini" Articoli correlati Leggi anche: Bambini nel bosco senza scuola né vaccini, il nuovo caso a Cefalù: allontanati dalla comunità guidata da un “santone” Un nuovo caso di famiglia nel bosco? Cosa sappiamo della comunità di Cefalù guidata da un santoneMentre nelle scorse ore Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono stati ricevuti in senato da Ignazio La Russa, un nuovo caso che ricorda, anche... Tutto quello che riguarda Cefalù altro caso di famiglia nel bosco... Temi più discussi: Trovati altri due bambini in un bosco, senza scuola né vaccini: portati via dalla polizia con le mamme; Cefalù, vivevano in casa nel bosco: due bimbi trasferiti con le mamme; Né scuola né vaccini per due bimbi di una comunità nel bosco di Gibilmanna: allontanati con le mamme; Bambini nel bosco senza scuola né vaccini, il nuovo caso a Cefalù: allontanati dalla comunità guidata da un santone. Cefalù, vivevano in casa nel bosco: due bimbi trasferiti con le mammeDue bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da diversi mesi in una comunità nel bosco di Gibilmanna, tra Cefalù e le Madonie, in Sicilia. Senza scuola né vaccinazioni. A inte ... tg24.sky.it Famiglia nel bosco, altro caso a Cefalù: bambini già portati via con la mammaIl recente intervento delle forze dell'ordine a Gibilmanna, una suggestiva quanto impervia località montana nel cuore del Parco delle Madonie, ha riportato ... thesocialpost.it I have many favorite places in Sicily, and this place is one of them - Cefalù Sicilia le sue bellezze @chiaramagix #cefalu #cefalù #mare #madonie #parcodellemadonie #appenninosiciliano #inverno #madonie #madoniepark #madoniegeopark #sicilia #sici - facebook.com facebook Una segnalazione precisa ha fatto scattare l’intervento delle autorità: nel bosco di Gibilmanna, a Cefalù, una comunità di italiani e stranieri viveva attorno a un presunto santone, insieme anche a due bambini. I bambini — figli di uno stesso papà, pure lui di na x.com