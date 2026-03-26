Nelle ultime ore, si è aperto un nuovo caso in Sicilia che ricorda, almeno in parte, la vicenda della famiglia nel bosco. Mentre nel panorama politico si sono svolti incontri tra rappresentanti istituzionali e alcune figure pubbliche, si sono sviluppate notizie riguardanti una comunità locale guidata da una figura considerata un santone. La vicenda coinvolge un gruppo di persone che risiede in una zona boschiva della regione.

Mentre nelle scorse ore Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono stati ricevuti in senato da Ignazio La Russa, un nuovo caso che ricorda, anche se con tratti diversi, quello della famiglia nel bosco è emerso in Sicilia. Due bambini, di 7 e 11 anni, uno italiano e l’altro tedesco, vivevano da diversi mesi in una comunità nel bosco di Gibilmanna, località montana tra Cefalù e il Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. I minori sono stati trovati sabato 21 marzo all’interno di un casolare umido e in abbandono, dove dormivano su un materassino gonfiabile in una stanzetta. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i bambini non hanno mai frequentato la scuola e non sono mai stati vaccinati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Un nuovo caso di famiglia nel bosco? Cosa sappiamo della comunità di Cefalù guidata da un santone

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Non vanno a scuola e non sono vaccinati: due bimbi tolti alla comunità del ‘santone’ nel bosco a CefalùDue bambini di 7 e 11 anni sono stati allontanati sabato da un casolare nel bosco di Gibilmanna, nel cuore delle Madonie.

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