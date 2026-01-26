Ceccano mercatino degli Artigiani del borgo ODV

Il mercatino degli Artigiani del borgo ODV si svolge ogni seconda domenica del mese a Ceccano, offrendo un'occasione per scoprire prodotti artigianali locali e sostenere le attività del territorio. Un evento regolare che valorizza l’artigianato e il senso di comunità, senza particolari clamori, ma con un’attenzione alla qualità e alla tradizione.

Torna come ogni seconda domenica del mese l'appuntamento con il mercatino di Ceccano a cura degli artigiani del borgo ODV. L'8 Febbraio si terrà infatti l'evento che celebra la creatività e la tradizione. Ci saranno espositori sia di oggetti vintage che di prodotti handmade, per creare un'atmosfera unica e coinvolgente dove passato e presente si fondono. Inoltre troverete oggetti originali per San Valentino. Dalle ore 9.30 alle 18.00 .

