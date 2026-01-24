Preparando i coriandoli al mercatino del riuso

Preparando i Coriandoli è un evento dedicato al riuso e alla creatività che si svolge oggi e domani in zona Piazzone, dalle 9.30 alle 19. La manifestazione trasforma il centro pedonale tra via Garibaldi e via Vespucci in uno spazio dedicato alla solidarietà e all’artigianato, offrendo un’anteprima del Carnevale e promuovendo pratiche sostenibili in città.

Anteprima di Carnevale e non solo oggi e domani (dalle 9.30 alle 19) in zona Piazzone e dintorni. Il centro pedonale – da via Garibaldi a via Vespucci – si trasformerà infatti in un grande spazio festoso dedicato al riuso, alla creatività e alla solidarietà grazie a "Preparando i Coriandoli", appuntamento che accompagna la città verso il Carnevale. Organizzato dal gruppo Noss Italia, con la partecipazione di Occhio del Riciclone Toscana, Fratti Viva Associazione e C.C.N Viareggio Centro, l'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune. I mercatini del riuso e della solidarietà offriranno abbigliamento, accessori vintage, libri, giocattoli, oggettistica, elettronica, vinili, opere artistiche e molto altro, in un percorso dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione del riuso.

