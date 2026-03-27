Mercoledì 18 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato alcune misure per contenere l'aumento dei prezzi di benzina e diesel, che sono rimasti elevati. La decisione arriva in seguito alle conseguenze della guerra in Medio Oriente, che ha influenzato i mercati energetici e i costi dei carburanti. I dettagli delle misure saranno comunicati nelle prossime ore.

I continui rincari delle quotazioni del petrolio per la guerra in Medio Oriente stanno annullando gli effetti del provvedimento, dopo una settimana esatta dall'entrata in vigore. La riduzione delle imposte fisse che gravano su ogni litro di carburante non viene percepita nei prezzi finali ai distributori. E dall'8 aprile andrà probabilmente peggio Mercoledì 18 marzo il Consiglio dei ministri ha approvato alcune misure per limitare l'aumento dei prezzi dei carburanti, causato dalla guerra in Medio Oriente. Giorgia Meloni ha poi presentato le decisioni dell'esecutivo in un'intervista al Tg1. Le misure approvate sono tre e sono operative da giovedì 19 marzo, esattamente da una settimana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - C'è un motivo preciso se i prezzi di benzina e diesel sono ancora alti

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