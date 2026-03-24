A Borgo Nuovo sfila la Via Crucis l’arcivescovo Lorefice presiede la processione
Venerdì 27 marzo, a Borgo Nuovo, si svolgerà la processione della Via Crucis, con la partecipazione dell’arcivescovo di Palermo che presiederà l’evento. La manifestazione si terrà nel quartiere e coinvolgerà i fedeli locali. La processione attraverserà le vie principali di Borgo Nuovo, come previsto dal calendario religioso della comunità.
Venerdì 27 marzo a Borgo Nuovo sfilerà la Via Crucis cittadina presieduta dall’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Il memoriale del doloroso percorso che Gesù Cristo effettuò avviandosi alla crocifissione sul Golgota inizierà alle 21 in piazza San Paolo Apostolo; le quattordici stazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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