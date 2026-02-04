san lorenzo in lucina rimosso il volto troppo simile a meloni dal dipinto restaurato

Questa mattina i restauratori hanno rimosso il volto dal dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Il parroco Micheletti spiega che l’immagine “troppo simile” a Meloni aveva trasformato l’opera in un richiamo più che in un invito alla preghiera. Ora il quadro torna alla sua versione originale, senza più quell’aspetto che aveva attirato critiche e polemiche.

Il parroco Micheletti: «Era diventato un richiamo, non un invito alla preghiera». Il volto dell'angelo affrescato, che dopo il restauro aveva assunto tratti riconducibili alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato definitivamente eliminato. La decisione è stata presa dalla parrocchia di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, dopo le polemiche e l'attenzione mediatica suscitata dall'opera. A spiegare all'Ansa le ragioni dell'intervento è monsignor Daniele Micheletti, parroco della chiesa: «Ho sempre detto che, se l'immagine fosse risultata divisiva, l'avremmo rimossa».

Il volto di Giorgia Meloni, comparso di recente in un dipinto restaurato, è stato tolto.

Alla fine, monsignor Daniele Micheletti ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dal dipinto restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

