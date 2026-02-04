Il volto di Giorgia Meloni, comparso di recente in un dipinto restaurato, è stato tolto. Il quadro, che aveva attirato l’attenzione per quella somiglianza, ora mostra un volto diverso. I lavori di restauro sono stati completati e il volto che ricordava la premier è stato eliminato, senza spiegazioni ufficiali. La decisione ha suscitato qualche sorpresa tra gli esperti e i passanti.

Il viso del dipinto restaurato con un volto che ricordava la premier Giorgia Meloni è stato rimosso. Lo ha annunciato Monsignor Daniele Micheletti, il parroco di San Lorenzo in Lucina, la chiesa nel centro di Roma in cui pochi giorni fa il sagrestano Bruno Valentinetti, ha restaurato un cherubino dandogli però il viso della presidente del Consiglio. "Ho sempre detto - dice il Monsignore - che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto. E poi c'era una processione di persone che venivano per vederlo non per ascoltare la messa o pregare, non era possibile". SI chiude così il caso dell'angelo. La faccenda dopo i primi momenti di stupore e ironia - con tanto di imitazione sui social - è diventata seria: la diocesi di Roma ha avviato un'indagine e avvertito che sia la Sovrintendenza, sia l'ente proprietario, oltre all'Ufficio per l'edilizia di culto del Vicariato di Roma, sapevano che l'azione di restauro sarebbe dovuta essere "senza nulla modificare o aggiungere" sull'affresco in questione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - E' stato rimosso il volto di Meloni dal dipinto restaurato

Alla fine, monsignor Daniele Micheletti ha deciso di rimuovere il volto di Giorgia Meloni dal dipinto restaurato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Spunta il volto di Giorgia Meloni in un affresco restaurato a Roma.

