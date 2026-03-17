Catania ufficiale la scelta del nuovo allenatore | è William Viali! Il comunicato

Il Catania ha annunciato ufficialmente la nomina di William Viali come nuovo allenatore della squadra. Il club siciliano ha pubblicato un comunicato che conferma la firma del contratto e fornisce i dettagli relativi all’accordo. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dai media locali, che seguono con attenzione questa novità in casa rossazzurra.

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