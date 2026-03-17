Catania ufficiale la scelta del nuovo allenatore | è William Viali! Il comunicato
Il Catania ha annunciato ufficialmente la nomina di William Viali come nuovo allenatore della squadra. Il club siciliano ha pubblicato un comunicato che conferma la firma del contratto e fornisce i dettagli relativi all’accordo. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dai media locali, che seguono con attenzione questa novità in casa rossazzurra.
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Catanista Redazione. . Parliamo di William Viali, il nuovo allenatore del Catania. La scommessa del Catania è vincente Scrivete le vostre considerazioni o domande nel corso della diretta, le leggeremo insiem - facebook.com facebook
Rivoluzione Catania: esonerato Mimmo Toscano e William Viali è il nuovo allenatore rossazzurro che guiderà la squadra fino al 30 giugno 2027 Il commento di @AntoninoLoRe e Federico Rosa #catania #qds #qdsnotizie #toscano #viali #seriec x.com