Catania Viali verso Latina | Più velocità e soluzioni negli ultimi metri

Da cataniatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Catania ha parlato in conferenza stampa, analizzando la partita contro il Casarano e anticipando la trasferta di Latina. Ha evidenziato l’obiettivo di aumentare la velocità nel gioco e di trovare soluzioni negli ultimi metri del campo, in vista della sfida che si terrà prossimamente. La squadra si prepara ad affrontare l’avversario, con l’intento di migliorare alcune dinamiche di gioco.

Si avvicina la trasferta di Latina e il tecnico del Catania, William Viali, ha fatto il punto in conferenza stampa tra analisi del recente impegno casalingo contro il Casarano e sguardo proiettato al prossimo ostacolo. Una riflessione ampia, ricca di spunti tattici e indicazioni sul percorso di crescita della squadra. Il lavoro settimanale è partito dalla gestione delle energie, senza perdere di vista gli aggiustamenti tecnici. “Le prime 48 ore della settimana sono servite soprattutto per recuperare al meglio chi ha giocato lunedì 95 minuti - ha dichiarato Viali -, poi si è cercato di ottimizzare la cura delle cose migliorabili, accelerando automatismi e situazioni in vista del confronto con il Latina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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