Rimproverato da un anziano lo prende a pugni e lo spinge a terra | 19enne denunciato

Un giovane di 19 anni è stato denunciato dopo aver reagito con violenza a un rimprovero di un anziano a Reggio Emilia. L’episodio è avvenuto il primo gennaio 2026, quando il ragazzo ha colpito e spinto a terra l’anziano, che aveva semplicemente cercato di rimproverarlo per motivi non gravi. La vicenda sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti rispettosi anche in situazioni di tensione.

Reggio Emilia, 1 gennaio 2026 – Ha preso a pugni e ha spinto a terra un anziano che lo aveva sgridato per futili motivi. È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15,30, in viale IV Novembre, in zona stazione a Reggio. L’uomo, un 70enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia di Stato, ha rimproverato un giovane che a suo dire avrebbe tenuto un atteggiamento insolente nei suoi confronti. E qui è scattata l’aggressione. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione ‘stazioni sicure’ per prestare i primi soccorsi (video). Sul luogo è arrivata l’ambulanza che ha trasportato il pensionato all’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova ricoverato; stando ai primi accertamenti, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

