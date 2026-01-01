Il 1 gennaio a Bologna, la maggior parte dei supermercati rimane chiusa, poiché si tratta di un giorno festivo. Dopo le festività di Capodanno, molti esercizi hanno anticipato la chiusura già nella serata precedente o aprono con orari ridotti. Per chi necessita di fare la spesa in questa giornata, è consigliabile verificare in anticipo le aperture dei punti vendita locali o considerare alternative come i negozi aperti 24 ore.

Bologna, 1 gennaio 2026 - Tutto chiuso, o quasi, è Capodanno. I supermercati oggi a Bologna hanno sostanzialmente tutti le serrande abbassate, dopo che ieri sera hanno anticipato la chiusura, anche alle 18 in alcuni casi, per permettere ai dipendenti di festeggiare con il Veglione di San Silvestro assieme a parenti e amici. La riapertura è prevista, per tutti, domani, venerdì 2 gennaio. Chiusi, come per le altre festività, i punti vendita Coop, Esselunga, Lidl e pure i Pam (anche quello di via Marconi), Despar (compreso quello della stazione), Conad e Aldi che erano rimasti aperti il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano hanno oggi le luci spente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Supermercati aperti oggi 1 gennaio a Bologna, dove fare la spesa a Capodanno

