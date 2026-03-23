Intervento eroico dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco a Pozzano: salvato un 48enne di Vico Equense in bilico su uno spuntone di roccia dopo tre giorni di scomparsa.. 6.18 del mattino, Pozzano. Una località che fa da spalla tra Castellammare e la penisola sorrentina. Qualcuno grida, chiede aiuto disperatamente. La strada è ancora semideserta ma alcuni intrepidi della domenica stanno approfittando per una corsetta all’alba. Sentono la voce di un uomo ma non riescono a capire da dove provenga. Sulle loro teste uno strapiombo roccioso. Compongono il 112. Qualche minuto più tardi una pattuglia: a bordo il Comandante della Compagnia di Sorrento e il suo autista. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia: Sospeso nel burrone, a centinaia di metri dalla strada. 48enne salvato “dall’abbraccio” dei Carabinieri

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