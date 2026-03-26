Aviaria primo caso umano nell’Ue | Nessun allarme abbiamo i vaccini

In Lombardia è stato riscontrato il primo caso di influenza aviaria tra gli esseri umani in Europa. La Commissione Europea ha comunicato di seguire con attenzione la situazione, aggiungendo che sono disponibili vaccini contro il virus. Al momento, non sono stati indicati rischi immediati per la popolazione. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e le autorità locali.

(Adnkronos) – Dopo il rilevamento in Lombardia del primo caso umano di influenza aviaria in Europa, la Commissione Europea sta "monitorando attentamente la situazione. Vi assicuro che non c'è motivo di allarmarsi". Lo dice la portavoce della Commissione Eva Hrncirova, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Il Ministero della Salute ha informato ieri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati In Lombardia primo caso di aviaria umana nella Ue. Rezza: nessun allarme«Non c'è alcun allarme in Italia dopo il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità... Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeÈ stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Contenuti utili per approfondire Aviaria primo caso umano nell'Ue Nessun... Temi più discussi: Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: Contratta all'estero; Aviaria, in Lombardia primo caso umano di A H9N2 rilevato in Europa; Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali; Primo caso umano di virus influenzale Aviaria (H9N2) in Europa, identificato in Lombardia. Ministero della Salute: Situazione sotto controllo. Aviaria, primo caso umano nell'Ue: Nessun allarme, abbiamo i vacciniLa Commissione Europea rassicura dopo il caso importato rilevato in Lombardia: 'Abbiamo imparato la lezione del Covid'. adnkronos.com Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaIdentificato in Italia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria. Si tratta di un uomo proveniente dall'Africa, dove è stato infettato dal ceppo H9N2 del virus, a bassa patogenicità. Le per ... msn.com Influenza aviaria in Europa: aggiornamento dicembre 2025 – febbraio 2026 Continua a leggere: https://zootecnica.it/2026/03/24/influenza-aviaria-in-europa-aggiornamento-dicembre-2025-febbraio-2026/ - facebook.com facebook Influenza aviaria, l’allarme di Bassetti: “E’ dietro l’angolo” x.com