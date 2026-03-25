In Lombardia primo caso di aviaria umana nella Ue Rezza | nessun allarme

In Lombardia è stato segnalato il primo caso di infezione umana da virus influenzale A(H9N2) di origine animale nella Unione Europea. Si tratta di un uomo infettato da un ceppo a bassa patogenicità, importato dall’estero. Le autorità sanitarie hanno confermato che non si è verificata alcuna trasmissione tra persone. Nessun allarme è stato dichiarato in Italia.

«Non c'è alcun allarme in Italia dopo il caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità identificato in un uomo in Lombardia, il primo caso umano in Ue di questo ceppo: è un caso importato dall’estero e non c'è una trasmissione da uomo a uomo. E’ dunque un caso isolato. Ovviamente il monitoraggio va continuato ma non c'è una situazione di allerta in Italia». Lo afferma all’ANSA l’epidemiologo Gianni Rezza. «A livello mondiale invece - rileva - l’attenzione sui virus aviari e sui virus trasmessi dagli animali deve restare alta, perché il rischio di un salto di specie è possibile». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In Lombardia primo caso di aviaria umana nella Ue. Rezza: nessun allarme Articoli correlati Influenza aviaria, registrato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana. Il ministero: “Monitoriamo la situazione ma non c’è nessun allarme”È stato identificato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana da virus influenzale A(H9N2), meglio noto come ‘influenza aviaria’. Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeÈ stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Approfondimenti e contenuti su Lombardia primo Temi più discussi: Aviaria, in Lombardia primo caso umano di A H9N2 rilevato in Europa; Aviaria, individuato in Lombardia il primo caso europeo; Primo caso europeo di influenza aviaria H9N2 in Lombardia: un paziente ricoverato; Coronavirus Fvg: 286 casi e 22 morti. Superati i 100.000 contagi. Ricoveri in calo. Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali - Focus.itIdentificato in Lombardia il primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2. Ecco cosa sappiamo su rischi, sorveglianza e sicurezza alimentare secondo gli esperti. focus.it Influenza aviaria H9N2, primo caso umano in Lombardia: cosa sapereUn paziente fragile è stato identificato positivo a H9N2 a Monza: sintomi, sorveglianza e consigli per la tutela della salute e degli alimenti ... tuobenessere.it In Lombardia è stato identificato il primo caso umano del ceppo di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Si tratta di un ragazzo di circa vent’anni, rientrato dall’Africa e ricoverato alcune ore dopo il suo arrivo a Milano Malpensa. “Oltre al trattamento per l’inf - facebook.com facebook Aviaria, primo caso umano in Europa: paziente ricoverato in Lombardia x.com