Caso Signorini il tribunale ordina a Corona la rimozione dei video Lesivi dell' onore

Da ilgiornale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha disposto la rimozione dei video diffusi da Fabrizio Corona, ritenendoli dannosi per l’onore, la reputazione e la riservatezza di una persona coinvolta nel caso Signorini. La decisione si basa sul fatto che i contenuti non rispettano i requisiti di verità, pertinenza e continenza, e non sono giustificati dal diritto di cronaca o di critica.

I contenuti diffusi da Fabrizio Corona risultano " lesivi dell'onore, della reputazione e della riservatezza " e non sono "giustificati dal diritto di cronaca o di critica, in assenza dei requisiti di verità, pertinenza e continenza". Sono questi i motivi, comunicano gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello con una nota, per i quali il tribunale di Milano, con ordinanza collegiale del 19 marzo 2026, ha confermato – pur con limitate modifiche tecniche – la piena fondatezza delle ragioni del giornalista Alfonso Signorini. Il tribunale ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere dagli hosting provider e dai social media i messaggi audio e video da lui pubblicati durante la sua trasmissione Falsissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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