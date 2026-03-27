Il tribunale ha disposto la rimozione dei video diffusi da Fabrizio Corona, ritenendoli dannosi per l’onore, la reputazione e la riservatezza di una persona coinvolta nel caso Signorini. La decisione si basa sul fatto che i contenuti non rispettano i requisiti di verità, pertinenza e continenza, e non sono giustificati dal diritto di cronaca o di critica.

I contenuti diffusi da Fabrizio Corona risultano " lesivi dell'onore, della reputazione e della riservatezza " e non sono "giustificati dal diritto di cronaca o di critica, in assenza dei requisiti di verità, pertinenza e continenza". Sono questi i motivi, comunicano gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello con una nota, per i quali il tribunale di Milano, con ordinanza collegiale del 19 marzo 2026, ha confermato – pur con limitate modifiche tecniche – la piena fondatezza delle ragioni del giornalista Alfonso Signorini. Il tribunale ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere dagli hosting provider e dai social media i messaggi audio e video da lui pubblicati durante la sua trasmissione Falsissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Signorini, il tribunale ordina a Corona la rimozione dei video. "Lesivi dell'onore"

Articoli correlati

Leggi anche: Fabrizio Corona, lo sfogo dopo la decisione del tribunale sul caso Signorini: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere» – Il video

Tribunale di Milano ordina a Fabrizio Corona di rimuovere contenuti su Alfonso SignoriniSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Tutti gli aggiornamenti su Caso Signorini

Temi più discussi: Fabrizio Corona vs Alfonso Signorini, oggi la sfida in tribunale: Sarà una battaglia epica; Pier Silvio Berlusconi: Al referendum voterò sì. Signorini non lo sento da tempo; Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul caso Corona: Ci siamo difesi. Signorini non lo sento da prima che iniziassero le questioni giudiziarie; Pier Silvio Berlusconi, lo sfogo su Fabrizio Corona. Il gelo con Signorini e cosa è emerso dalle verifiche di Mediaset sul Grande Fratello.

Corona sfida Signorini in tribunale, scontro legale ad alta tensioneCorona contro Signorini, il tribunale di Milano decide sui video di Falsissimo Chi: l’ex agente dei paparazzi Fabrizio Corona contro il conduttore t ... assodigitale.it

Caso Signorini: fissata l’udienza per il ricorso di Fabrizio Corona contro il blocco dei video di FalsissimoIl 19 marzo il Tribunale di Milano deciderà sull’inibitoria che impone a Fabrizio Corona di non diffondere contenuti ritenuti diffamatori contro Alfonso Signorini. Nel frattempo, l’ex re dei paparazzi ... fanpage.it

“Di fronte a menzogne, insulti e odio, ci siamo difesi” Pier Silvio Berlusconi risponde per la prima volta sulla condotta di Fabrizio Corona degli ultimi mesi, durante i quali ha scatenato il caso Signorini: https://fanpa.ge/3kseB - facebook.com facebook

Falsissimo, Corona e il caso Signorini: il diritto di raccontare non è il diritto di diffamare x.com