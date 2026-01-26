Fabrizio Corona lo sfogo dopo la decisione del tribunale sul caso Signorini | Hanno scelto di stare dalla parte del potere – Il video

Dopo la decisione del Tribunale di Milano di bloccare i video di “Falsissimo” sul caso Signorini, Fabrizio Corona ha commentato: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere». La sentenza, che ha accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini, ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo della giustizia e sulla libertà di informazione nel contesto mediatico attuale.

«Il giudice ha scelto di stare dalla parte del potere». Questo il commento di Fabrizio Corona, dopo che il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Alfonso Signorini bloccando così i video, vecchi e nuovi, di “Falsissimo” sul caso del conduttore tv. Corona cacciato dall’aula durante l’udienza. «Se perderemo in appello, perché abbiamo fatto ricorso – spiega Corona – diventerà un problema per tutti i cittadini, per tutti i giornalisti. Se fossi negli altri giornalisti mi incazzerei perché questa cosa qui, che ha salvato un potente, quando c’è di mezzo un indagine, dove ci sono le prove.🔗 Leggi su Open.online

Fabrizio Corona commenta il provvedimento giudiziario che lo obbliga a rimuovere le puntate di Falsissimo e a evitare riferimenti a Alfonso Signorini, accusando il sistema Mediaset di favorire il potere.

Fabrizio Corona si è presentato oggi a Milano per l'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, relativa alla denuncia di Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona: Lo scandalo, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset e cade il sistema

