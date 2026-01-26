la perizia psichiatrica chiara petrolini era capace di intendere e volere

La perizia psichiatrica ha confermato che Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. La Corte di Assise di Parma ha quindi valutato la sua capacità mentale nel processo in corso, relativo all’accusa di aver ucciso e sepolto i propri figli, nati a distanza di un anno. Questa valutazione rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in atto.

Chiara Petrolini era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. E’ la conclusione della perizia psichiatrica disposta dalla Corte di assise di Parma nel processo alla 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli, partoriti ad un anno di distanza l’uno dall’altro. Le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno infatti identificato una patologia che possa aver inciso sulla capacità dell’imputata, ritenuta anche capace di stare in giudizio. La ragazza viene comunque definita soggetto immaturo e fragile, meritevole di un trattamento e percorso di cura non così differente da quelli dedicati per minori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: «Quando ha soffocato il piccolo Mattia, non era capace di intendere e di volere». Monia Bortolotti assolta dall’accusa di aver ucciso due figli neonati

