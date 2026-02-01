Svolta nel caso Ruggi trovati i resti

La polizia ha confermato che i resti umani trovati il primo gennaio in una torre diroccata a Vitriola di Montefiorino sono di Daniela Ruggi, 32 anni. La donna scomparsa 15 mesi fa è stata colpita da una trave e uccisa. Ora si cerca di capire come siano finiti lì e cosa sia successo in quei mesi di mistero.

