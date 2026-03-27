Il caso Lukaku si infittisce | adesso anche Conte si è schierato!

Il caso Lukaku si complica ulteriormente, con l’attaccante che ha deciso di rimanere in Belgio e non tornare con la nazionale belga. Questa scelta ha portato a una crisi disciplinare tra lui e l’allenatore, che si è espresso pubblicamente a favore della società. Anche l’allenatore ha preso posizione sulla vicenda, rafforzando lo scontro tra i due.

Romelu Lukaku rimane in Belgio e sfida il Napoli: l’attaccante ha rifiutato di tornare dalla nazionale belga, scatenando una crisi disciplinare senza precedenti con Antonio Conte. Lukaku non rientra: il Napoli lo minaccia di esclusione dalla rosa. Il braccio di ferro tra l’attaccante belga e il club azzurro si aggrava ogni ora. Secondo quanto rivela Sky Sport, Lukaku aveva rinunciato alle due amichevoli con il Belgio per accelerare la propria preparazione atletica a Napoli. L’appuntamento era fissato per l’altro ieri. Il giocatore non si è presentato. Ha comunicato di voler proseguire la preparazione fisica in Belgio, decisione che il Napoli ha rifiutato categoricamente ordinandogli il rientro immediato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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