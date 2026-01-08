Uffici comunali senza riscaldamento | malori fra il personale la Cisl Fp chiede di spostare gli uffici o attivare lo smart working

Dal novembre scorso, i dipendenti comunali di Chieti affrontano quotidianamente ambienti di lavoro privi di riscaldamento, causando disagio e malori. La Cisl Fp chiede interventi concreti, come il trasferimento degli uffici o l’attivazione dello smart working, per garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose. La situazione rimane critica e necessita di risposte tempestive da parte delle istituzioni locali.

Persistono dallo scorso mese di novembre i disagi che costringono i dipendenti del Comune di Chieti a lavorare in uffici senza riscaldamento. Questa la segnalazione che arriva dalla Cisl Fp, insieme alla segreteria aziendale.Il sindacato denuncia "gravi inosservanze alle normative vigenti in.

