Il mare flegreo come patrimonio di cultura e gusto due giornate alla Casina Vanvitelliana di Bacoli

Il mare flegreo rappresenta un patrimonio di cultura e tradizione, un luogo dove storia e natura si incontrano. Due giornate alla Casina Vanvitelliana di Bacoli offrono l’opportunità di scoprire questo territorio autentico, tra atmosfere di altri tempi e sapori locali. Un’occasione per apprezzare il paesaggio, la storia e le eccellenze del mare flegreo in un contesto di sobria eleganza e rispetto.

Certe storie cominciano dal paesaggio. Dalla luce che scivola sull'acqua, dal silenzio attento delle acque d'inverno, dal dialogo naturale tra architettura e natura. Il 9 e 10 gennaio questo racconto ha trovato forma nella Casina Vanvitelliana di Bacoli, che ha accolto Parthenope Bacoli Blue Sea, evento inaugurale di un ciclo di appuntamenti dedicati alla cucina flegrea e alle eccellenze del mare. Un racconto che ha preso forma tra il lago Miseno e il Golfo di Napoli, affidando al pescato stagionale, alla cozza e alla cucina dal vivo il compito di restituire identità, memoria e visione contemporanea di un territorio che vive in equilibrio profondo con le sue acque.

