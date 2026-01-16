Manchester United rebus per il futuro di Casemiro | spunta una clausola a sorpresa Di cosa si tratta
Recenti sviluppi riguardano il futuro di Casemiro al Manchester United, con l'emergere di una clausola inaspettata nel suo contratto. Questa novità potrebbe influenzare le prossime decisioni del club e del giocatore, aprendo nuovi scenari per la sua permanenza o eventuali trasferimenti. Di seguito, analizziamo i dettagli di questa clausola e le implicazioni che potrebbe comportare.
Il futuro di Casemiro al Manchester United si tinge di giallo e si intreccia con la matematica. Il centrocampista brasiliano, pilastro della mediana dei Red Devils ed ex leggenda del Real Madrid con cui ha sollevato ben cinque Champions League, si trova di fronte a un ostacolo contrattuale che potrebbe segnare la fine della sua avventura inglese o, quantomeno, ridiscuterne i termini. Secondo un’approfondita analisi pubblicata dall’autorevole testata The Athletic, nel contratto del giocatore esiste una clausola per l’attivazione di un anno extra (estensione fino al 2027), ma le condizioni per farla scattare appaiono oggi proibitive. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
