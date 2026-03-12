Risparmiare 30 minuti al giorno | il capitale tempo che sta riscrivendo città e prezzi delle case

Un nuovo modello urbano mira a ridurre i tempi di spostamento quotidiani di circa 30 minuti, puntando su una pianificazione che integra servizi di prossimità e mobilità sostenibile. La strategia coinvolge città e regioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e influenzare i prezzi degli immobili. La trasformazione si basa su concetti come la “15-minute city” e la “30-minute region”.

Dalla “15-minute city” alla “30-minute region”: mobilità, servizi di prossimità e urbanistica trasformano minuti quotidiani in crescita economica. E innescano nuovi premi e nuove disuguaglianze sul mercato delle case. Se ti regalassero mezz’ora al giorno, cosa ci faresti? La domanda sembra da coaching, ma nel 2025 è diventata un tema da economia urbana. Perché 30 minuti non sono solo tempo liberato: sono energia mentale recuperata, produttività potenziale, cura di sé, relazioni, sonno. E, soprattutto, sono una variabile che le città stanno imparando a “produrre” o a “bruciare”. Il punto è che il tempo non si accumula come il denaro, ma si consuma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

