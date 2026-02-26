Ripartire. Migliorare l’atteggiamento, in campo e fuori. Riportare entusiasmo e coraggio al centro del mondo granata. Roberto D’Aversa è al lavoro per dare la propria impronta al Torino. Il tempo a disposizione è poco, già domenica contro la Lazio servirà un segnale per iniziare a ribaltare la situazione e riportare la squadra in una posizione di classifica più tranquilla. Per farlo il nuovo tecnico cercherà di sfruttare tutte le risorse a disposizione, a iniziare magari da quegli uomini che nell’ultimo periodo, e per motivi diversi, hanno giocato poco, ma che possono offrire una spinta importante, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le proprie peculiarità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Casadei, Ismajli e Njie pronti al rilancio: ecco il Torino targato D'Aversa

Verona-Torino 0-3, decidono Simeone, Casadei e NjieVerona, 4 gennaio 2026 - Sia Verona che Torino avevano archiviato il 2025 con una sconfitta, rispettivamente contro Milan e Cagliari, e quindi la...

Verona Torino 0-3: i granata tornano a vincere, Simeone, Casadei e Njie sbancano il Bentegodi. Com’è andatadi Redazione JuventusNews24Verona Torino 0-3: i granata tornano alla vittoria, Simeone, Casadei e Njie firmano il successo al Bentegodi.

Temi più discussi: FINALE! Il Genoa aggancia il Torino, finisce 3-0 a Marassi; Genoa-Torino, Serie A, le Formazioni Ufficiali e Dove Vederla; Le formazioni ufficiali di Genoa e Torino: c'è Ebosse dal'inizio; Pagelle Genoa-Torino del 22 febbraio 2026 | Serie A.

Casadei, Ismajli e Njie pronti al rilancio: ecco il Torino targato D'AversaCesare è il miglior marcatore granata del 2026 ma ha giocato poco: con il difensore e l'attaccante ora può conquistare più spazio ... gazzetta.it

Serie A, Verona-Torino 0-3: decidono l'ex Simeone, Casadei e NjieVittoria importante per il Torino nella diciottesima giornata di Serie A: i granata, infatti, vincono 3-0 al Bentegodi contro il Verona. Il match si sblocca al 10': sul retropassaggio impreciso di ... sportmediaset.mediaset.it

#Baroni ha diramato l'elenco dei 25 convocati in vista della partita odierna contro il #Genoa: assenti #Aboukhlal, #Adams e #Savva per infortunio. Tornano in gruppo #Ismajli, #Obrador e #Ilic. Assente anche #Sazonov (fuori dal progetto tecnico). #MondoTor x.com