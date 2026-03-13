Adams titolare | D’Aversa punta su Sinner per la salvezza

Roberto D’Aversa ha annunciato che Che Adams sarà in campo come titolare questa sera contro il Parma nello stadio Olimpico Grande Torino. La decisione riguarda la formazione ufficiale per la partita, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle scelte tattiche. Adams, quindi, giocherà fin dal primo minuto, contribuendo alla formazione che scenderà in campo.

Roberto D’Aversa ha confermato che Che Adams partirà da titolare stasera contro il Parma allo Stadio Olimpico Grande Torino. La scelta nasce dalla necessità di sfruttare le qualità tecniche dello scozzese contro una difesa parmense nota per la sua solidità organizzativa. L’allenatore ha invocato la mentalità di Jannik Sinner come modello comportamentale per i suoi giocatori. La sfida si disputerà venerdì 13 marzo alle ore 20:45, in un momento cruciale dove ogni punto è vitale per la salvezza non ancora matematicamente garantita. D’Aversa ha messo in luce la vulnerabilità della propria squadra sui calci d’angolo, identificando Mateo Pellegrino come minaccia aerea primaria dell’avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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