Sono stati recuperati i fondi dalla Regione per le case di comunità di Paliano, strutture che erano state escluse dai finanziamenti precedenti. La vicenda riguarda il settore sanitario territoriale nel Lazio, con un focus particolare sulla provincia di Frosinone, e torna a essere al centro delle discussioni politiche regionali.

Il futuro della sanità territoriale nel Lazio e, in particolare, nella provincia di Frosinone, torna al centro del dibattito politico regionale. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono le Case di Comunità, presidi fondamentali stralciati dalla precedente programmazione dei fondi PNRR e ora al centro di una nuova manovra di recupero finanziario. La Giunta Regionale, con la Delibera n. 141 dello scorso 20 febbraio 2026, ha infatti approvato lo schema che destina nuove risorse (attingendo a fondi propri) per la realizzazione di queste strutture, tra cui figura quella di Paliano. L'iter di questo schema approderà ora in VII Commissione (Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare) per la discussione fissata al prossimo 2 aprile 2026. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Casa di comunità di Paliano, recuperati i fondi dalla Regione per le strutture escluse

Articoli correlati

Regione, più risorse per le imprese agricole escluse dai ristori Agricat e fondi per la prevenzioneLa Regione mette a disposizione 28 milioni di euro e chiede che venga accolto nel disegno di legge Coltiva Italia un emendamento per l’utilizzo delle...

Nuova lista dei Comuni di montagna, la Regione continuerà a sostenere le località escluseMolte località del Friuli Venezia Giulia non rientrano più nella classificazione statale, basata esclusivamente sull'altitudine e non, come...

Altri aggiornamenti su Casa di comunità di Paliano recuperati...

Temi più discussi: Sanità, a Bagnoregio inaugurata la prima Casa della Comunità della provincia di Viterbo; Santa Corona, ecco la nuova Casa di Comunità: Servizi, assistenza e meno afflusso al pronto soccorso; A Rivarolo ecco la nuova casa della comunità Celesia: tra venti giorni pronto anche l'ospedale; San Giovanni, Decima e Tor Marancia: taglio del nastro per tre nuove Case della Comunità.

Apre la Casa di Comunità in via Garibaldi: prelievi, vaccinazioni e tanti serviziDa martedì 31 marzo è operativa a Bergamo la nuova Casa di Comunità in via Garibaldi 13/15. È la seconda in città dopo quella di via Borgo Palazzo. ecodibergamo.it

Casa di comunità, si parte: da martedì la nuova struttura diventa operativa in via GaribaldiA dicembre sono terminati i lavori di ristrutturazione: intervento da 2,8 milioni con i fondi del Pnrr e di Regione Lombardia ... bergamo.corriere.it

27 marzo 1994, Interlagos - Il mondiale inizia in casa di Ayrton Senna, a vincere la gara sarà l'astro nascente Michael Schumacher. La torcida assiste, ammutolita, al ritiro dell'idolo di casa dopo un testacoda alla curva Junçao, nel tentativo di recuperare la test - facebook.com facebook

Firenze intitola una piazza a Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda toscana, oggi di proprietà del gruppo francese Kering x.com