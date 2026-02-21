Nuova lista dei Comuni di montagna la Regione continuerà a sostenere le località escluse

La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di mantenere gli aiuti finanziari ai Comuni di montagna esclusi dalla lista ufficiale. La causa è la perdita dello status di “Comune montano” per alcune località, che rischiavano di perdere fondi e agevolazioni. La Regione ha annunciato che continuerà a sostenere queste comunità, anche se non rientrano più nei parametri ufficiali. La decisione mira a tutelare le economie locali di queste zone. La questione riguarda molte piccole frazioni montane del territorio regionale.

Molte località del Friuli Venezia Giulia non rientrano più nella classificazione statale, basata esclusivamente sull'altitudine e non, come vorrebbero i sindaci, anche in base alla pendenza La Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a garantire la maggior parte dei fondi e delle agevolazioni regionali attualmente destinati ai Comuni che sono stati esclusi che non hanno più lo status di “Comune montano”. È questo quanto emerso durante la riunione convocata ieri pomeriggio da Anci Fvg, l'associazione nazionale Comuni italiani, per discutere in merito agli effetti della nuova classificazione introdotta a livello nazionale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Montagna, Calderoli: «Le Regioni potranno sostenere i comuni esclusi»Roberto Calderoli ha annunciato che le Regioni potranno aiutare i comuni esclusi, dopo aver trovato una soluzione concreta.

