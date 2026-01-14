Nuovi interventi nella struttura che ospita la Casa della Comunità di Castelfranco Emilia

Da modenatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati realizzati nuovi interventi di ristrutturazione presso la Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, un presidio sanitario di riferimento per il territorio. Gli interventi hanno migliorato gli spazi, rendendoli più moderni e accessibili, al fine di garantire servizi più efficienti e vicini alle esigenze della popolazione. La struttura si conferma così un punto di riferimento importante per la salute e il benessere della comunità locale.

Un presidio sanitario fondamentale per il territorio ancora più moderno e accessibile alla popolazione. Anche la Casa della Comunità "Regina Margherita" di Castelfranco Emilia dà il via ad un piano di interventi per migliorare la struttura, sulla scia dei lavori avviati nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La fuga di Elia Del Grande e la struttura di Castelfranco, il sindaco: "Offende tutta la comunità"

Leggi anche: Promozione: la valsanterno ospita il felsina e sogna di allungare in classifica. Il Faro Gaggio vuole punti importanti in casa della Virtus Castelfranco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sanità e Spoleto, entrano in funzione la Casa Comunità e il Punto Unico di Accesso: i servizi al cittadino; Taglio del nastro per la 'Casa della Comunità'; Le palestre si mettono in regola. Oltre un milione ad Ardigò e Tacoli; Emiliano, Leo e Pentassuglia: alla Puglia due milioni di euro per la progettazione del primo ITS Campus della regione.

nuovi interventi struttura ospitaNuovi box per i cani, impianti fotovoltaici e interventi sul verde: 12 mesi di lavori al Parco degli Animali - Stanziati 850 mila euro, dei quali circa due terzi donati per testamento da una cittadina fiorentina, Galgani: “Sarà una struttura più ampia, accogliente ed efficiente” ... firenzetoday.it

nuovi interventi struttura ospitaIl Parco degli animali si amplia. Nuovi box e spazi riqualificati: "Sarà una struttura accogliente" - Il piano migliorerà la capacità ricettiva e la qualità della vita degli ospiti del canile di Ugnano. lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.