Nuovi interventi nella struttura che ospita la Casa della Comunità di Castelfranco Emilia

Sono stati realizzati nuovi interventi di ristrutturazione presso la Casa della Comunità di Castelfranco Emilia, un presidio sanitario di riferimento per il territorio. Gli interventi hanno migliorato gli spazi, rendendoli più moderni e accessibili, al fine di garantire servizi più efficienti e vicini alle esigenze della popolazione. La struttura si conferma così un punto di riferimento importante per la salute e il benessere della comunità locale.

Un presidio sanitario fondamentale per il territorio ancora più moderno e accessibile alla popolazione. Anche la Casa della Comunità "Regina Margherita" di Castelfranco Emilia dà il via ad un piano di interventi per migliorare la struttura, sulla scia dei lavori avviati nelle scorse settimane.

