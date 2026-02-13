Arezzo, 13 febbraio 2026 – Lavori alla Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, modifiche temporanee di accesso alla struttura. La Provincia ha deciso di chiudere temporaneamente l’ingresso principale e di spostare l’accesso pedonale su via Roma, per consentire i lavori di ristrutturazione del parcheggio e delle facciate, previsti fino al 30 marzo.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – . Previste da lunedì 16 febbraio fino alla fine dei lavori A partire da lunedì 16 febbraio, fino alla fine dei lavori, la Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino sarà interessata da modifiche temporanee ai percorsi di accesso, rese necessarie dall'avanzamento del cantiere. Di seguito le variazioni. Chiusura parziale del piano terra: sarà temporaneamente chiuso l'accesso alla parte destra della struttura, che comprende l’area degli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dell'ascensore del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Da lunedì 16 febbraio, la Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino chiuderà temporaneamente alcuni ingressi per permettere i lavori di ristrutturazione, che stanno avanzando velocemente e coinvolgono anche il parcheggio antistante.

Da mercoledì 11 febbraio a martedì 24 febbraio 2026, la viabilità in via delle Mura sarà modificata.

