Il giallo dei video misteriosi pubblicati dalla Casa Bianca | Sta per essere lanciato?

Nelle ultime ore, i profili social ufficiali della Casa Bianca sono stati protagonisti di un episodio insolito dopo la pubblicazione di due video criptici. Le clip, condivise senza spiegazioni, hanno generato molteplici ipotesi tra gli utenti, tra cui un possibile attacco hacker o un nuovo teaser legato a un ex presidente. La vicenda ha attirato l’attenzione di osservatori e media, senza che siano state fornite ulteriori informazioni ufficiali.

I profili social della Casa Bianca sono finiti al centro di un mistero notturno dopo la pubblicazione di due video criptici che hanno scatenato ipotesi di un attacco hacker o di un nuovo teaser della comunicazione di Donald Trump. Le clip, una rimossa poco dopo la pubblicazione, mostrano inquadrature casuali e audio enigmatici, totalizzando milioni di visualizzazioni in poco tempo. Il primo video, le scarpe da donna e un quesito. La prima clip compare online nella tarda serara (nelle prime ore del mattino in Italia), lunga pochi secondi e girata in verticale. L’inquadratura apparentemente casuale, come se registrata per errore, dove si vedono delle scarpe da donna e quelle sembrano bottigliette d’acqua a lato. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bombardamenti al ritmo di "Macarena", il video postato dalla Casa BiancaDopo l'inizio dell'operazione Epic Fury, la Casa Bianca ha pubblicato sul proprio account Instagram un video in cui vengono mostrate alcune scene di... Leggi anche: Il rifugio canadese ai Bagni Misteriosi. Pattinaggio sul ghiaccio e cornhole: "Così ci sembra di essere a casa" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casa Bianca Temi più discussi: Iran, giallo sulle trattative: Trump annuncia la resa, il regime non risponde; Droni misteriosi sulla base con Rubio e Hegseth, giallo a Washington: scatta allerta; Iran, Trump: isola di Kharg resta un obiettivo. Giallo sulla sorte del nuovo leader iraniano; Epatite A, Vaia: ingiustificato allarmismo, prevenzione sia regola di vita. Il video della Casa Bianca con i raid sull’Iran con la colonna sonora della MacarenaSull’account ufficiale della Casa Bianca è comparso un video in cui si vedono alcuni momenti dell’operazione ‘Epic fury’ contro l’Iran con una musica in sottofondo che richiama le prime note della ... blitzquotidiano.it Iran, il video della Casa Bianca che paragona l’operazione Epic Fury a un videogiocoLa Casa Bianca ha pubblicato di recente sui propri canali social un nuovo video relativo all’operazione Epic Fury in Iran, paragonandola ancora una volta a un videogioco. Nei giorni scorsi, la Casa ... blitzquotidiano.it L’Iran respinge il “piano di pace” USA: “Homuz è nostro” La Casa Bianca: “avanti coi colloqui” @dafrattini, @Corriere x.com Durante l’apertura del summit alla Casa Bianca, Melania Trump è stata accompagnata da un robot, che ha preso parte alla cerimonia inaugurale. L’evento ha attirato l’attenzione per la presenza della tecnologia avanzata insieme alla First Lady, sottolineando - facebook.com facebook