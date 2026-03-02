Milan Caressa su Leao | Meglio da esterno è più libero di spaziare

Il giornalista sportivo Fabio Caressa, durante la trasmissione Sky Calcio Club, ha commentato il ruolo di Leao nel Milan, affermando che l’attaccante rende meglio come esterno. Secondo Caressa, questa posizione gli permette di spaziare liberamente e sfruttare al massimo le sue qualità offensive. La discussione si è concentrata sulla posizione in campo di Leao e sul suo impatto nel sistema del Milan.

Secondo molti, quest'ultimo si è dimostrato più efficiente proprio nel ruolo da esterno adottato sul finale, pur essendo partito inizialmente (e nuovamente) come punta nel 3-5-2. Tra questi Fabio Caressa, che ha ribadito perplessità sul ruolo adatto al portoghese. "Oggi ho visto un Milan che ha vinto con difficoltà a Cremona" ha dichiarato il giornalista durante la trasmissione Sky Calcio Club, "sono riusciti a segnare mettendo dentro un vero numero nove come Fullkrug, oltre a Nkunku." Il noto telecronista si è poi concentrato sul numero dieci rossonero, sottolineando la sua difficoltà nell'incidere quando viene impiegato da centravanti rispetto a quando ricopre il ruolo di esterno sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

